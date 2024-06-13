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ニーム　カットソー　ブラウス　リバティ
商品番号 P29890005308
商品名

ニーム　カットソー　ブラウス　リバティ
ブランド名 ニーム
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未着用ですが、第4ボタンの糸が伸びていました。簡単に修理出来ると思うのでよろしくお願いします。●サイズ：肩幅32cm身幅46cm着丈65cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：未着用です。第4ボタンは５枚目の写真のようになっています。見にくいと思いますが、ご確認ください。裁縫は得意なので希望があればしっかり付け直すことは出来ます。ボタン以外は傷や汚れはないと思います。自宅クローゼットで長期保管品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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