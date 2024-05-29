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完売品　新品　オペークドットクリップ ぺプラムブラウス
商品番号 H42601964426
商品名

完売品　新品　オペークドットクリップ ぺプラムブラウス
ブランド名 オペークドットクリップ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK！値下げ不可！ゆうパケット送料220円込みです。完売品　新品　OPAQUE.CLIPオペークドットクリップペプラムブラウス　40Lサイズ　ブルー　です。腰周りをカバーできる着丈感で、パンツとのスタイリングにおすすめです。二の腕をカバーできる袖丈で設定し、1枚での着用も決まる華やかなデザインブラウスです。※後ろ開き釦付き40(L):着丈69cmB98cm袖丈22cm肩幅40cm未使用自宅保管品にご理解よろしくお願い致します。
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