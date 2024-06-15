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- 【状態良】MILKFED. ツタンカーメンTシャツ XS
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商品詳細
購入して間もなくサイズアップして着られなくなりました。今も着られません。インパクト大。とても可愛いです。ほぼデッドストックです。商品情報サイズ：XSカラー：えんじ着丈 ：54cm身幅 ：42cm肩幅 ：42.5cm袖丈 ：13cm注意事項：白いタオルがピンクに染まるくらい色落ちしました。洗濯時はお気を付けください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏#おしゃれTシャツ#個性派Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/symmetric805545.html
http://narcologia.ru/goods/stair545300.html
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