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【状態良】MILKFED. ツタンカーメンTシャツ　XS
商品番号 Y59263384091
商品名

【状態良】MILKFED. ツタンカーメンTシャツ　XS
ブランド名 ミルクフェド
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して間もなくサイズアップして着られなくなりました。今も着られません。インパクト大。とても可愛いです。ほぼデッドストックです。商品情報サイズ：XSカラー：えんじ着丈　：54cm身幅　：42cm肩幅　：42.5cm袖丈　：13cm注意事項：白いタオルがピンクに染まるくらい色落ちしました。洗濯時はお気を付けください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏#おしゃれTシャツ#個性派Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/symmetric805545.html
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http://narcologia.ru/goods/kindness19405.html
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