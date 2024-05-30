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メリージェニー　bi-colorステッチブラウス　オフホワイト　フリル襟
商品番号 D62953807858
商品名

メリージェニー　bi-colorステッチブラウス　オフホワイト　フリル襟
ブランド名 メリージェニー
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

merryjennyのbi-colorステッチブラウス（オフホワイト）です。タグは切ってありますが試着のみです。大きめの襟のフリルとステッチのアクセントがかわいいです。畳んで保管してあったので畳シワがあります。色...オフホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...コットン(綿)メリージェニーブラウスフリル襟ステッチ
http://narcologia.ru/goods/enquire701489.html
http://narcologia.ru/goods/reflector633164.html
http://narcologia.ru/goods/ordering586079.html
メリージェニー　bi-colorステッチブラウス　オフホワイト　フリル襟
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メリージェニー　bi-colorステッチブラウス　オフホワイト　フリル襟
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