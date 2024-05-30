メリージェニー　bi-colorステッチブラウス　オフホワイト　フリル襟

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商品詳細
merryjennyのbi-colorステッチブラウス（オフホワイト）です。タグは切ってありますが試着のみです。大きめの襟のフリルとステッチのアクセントがかわいいです。畳んで保管してあったので畳シワがあります。色...オフホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...コットン(綿)メリージェニーブラウスフリル襟ステッチ
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bi-colorステッチブラウス[品番：MKSW0047083]｜merry jenny ...
bi-colorステッチブラウス[品番：MKSW0047083]｜merry jenny（メリージェ二ー）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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