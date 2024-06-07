BONJOUR SAGAN サイドベルトチュニックベスト　セットアップ

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☆BONJOURSAGAN サイドベルトチュニックベスト\u0026パンツ☆セットアップでの出品です。パンツにそこまで目立ちませんがシミがあります。《ブランド》ボンジュールサガンBONJOURSAGAN《商品名》サイドベルトチュニックベストバックスリットイージーパンツ《状態》1回着用し、自宅保管していました。全体的に綺麗な状態ではございますが、神経質な方はご遠慮ください。《サイズ》フリー※平置き着丈102cm肩幅38.5cm身幅55cm裾幅60cm素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。《色》チャコールグレー折りたたんでの発送になりますので畳じわ等はご理解ください。