BONJOUR SAGAN サイドベルトチュニックベスト　セットアップ

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商品詳細
☆BONJOURSAGAN サイドベルトチュニックベスト\u0026パンツ☆セットアップでの出品です。パンツにそこまで目立ちませんがシミがあります。《ブランド》ボンジュールサガンBONJOURSAGAN《商品名》サイドベルトチュニックベストバックスリットイージーパンツ《状態》1回着用し、自宅保管していました。全体的に綺麗な状態ではございますが、神経質な方はご遠慮ください。《サイズ》フリー※平置き着丈102cm肩幅38.5cm身幅55cm裾幅60cm素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。《色》チャコールグレー折りたたんでの発送になりますので畳じわ等はご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/enquire406289.html
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate766148.html
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