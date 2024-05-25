スワロフスキー ピアス

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商品詳細
カラー···ゴールドスワロフスキーでピアスを買ったのですが、使用しなかったため出品いたします。自宅保管の為気になる方はお控えくださいm(__)m定価¥19,800商品説明このDexteraピアスは、注目を集めるデザインです。ゴールドトーン・プレーティングを施した各ピースは、あらゆる面から光をとらえるミニフープに繋げられたベゼルセットのラウンドストーンがあしらわれています。クリスタルで簡単にあなたのスタイルを最大限に引き出しましょう。商品番号:5666023コレクション:Dexteraサイズ:2.8x1.2cm素材:クリスタル,ゴールドトーン・プレーティング色:ホワイト重さ（片方）:5g(公式から引用)
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