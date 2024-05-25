超希少✨ディオール　2way マリスパール　ハンドバッグ　ショルダー　アイボリー

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商品詳細
●サイズ：縦幅22.5cm横幅29.5cmマチ11.5cm●素材：パテントレザー●状態:やや汚れあり●付属品：ショルダーストラップ(社外製品)●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。03670370
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