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着物リメイクワンピース397
商品番号 E12487203087
商品名

着物リメイクワンピース397
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます、大島着物のリメイクです色は赤系です。古着のリメイクですから、傷みやシミ、シワ等々があります、感じ方には個人差があるかと思いますが、写真をご覧の上参考にしてご判断頂けたらと思います。　　背中心着丈　　　       100cmアームホール　　　　　50cm肩幅　　　　　　　　　36cm身幅　　　　　　　　　52cm裾周り　　　　　　　　220cmリボン　　　　　　　　207cmサイズ　　　　　　　　M～L平置きで測っています若干の誤差は在るかと思います。裏無し両サイドにポケットは有ります。ノースリーブですので重ね着することで着回しがきき　使い勝手が良いかと思います
http://narcologia.ru/goods/influenza562193.html
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