着物リメイクワンピース397

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ご覧いただきありがとうございます、大島着物のリメイクです色は赤系です。古着のリメイクですから、傷みやシミ、シワ等々があります、感じ方には個人差があるかと思いますが、写真をご覧の上参考にしてご判断頂けたらと思います。 背中心着丈 100cmアームホール 50cm肩幅 36cm身幅 52cm裾周り 220cmリボン 207cmサイズ M～L平置きで測っています若干の誤差は在るかと思います。裏無し両サイドにポケットは有ります。ノースリーブですので重ね着することで着回しがきき 使い勝手が良いかと思います