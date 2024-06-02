未使用タグ付き カシミア100％ Vivienne Westwood マフラー

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素材···カシミヤカラー···ブルー柄・デザイン···チェック◎ポイント新品未使用タグ付き●カシミア100％で肌触りは最高で上質です。洗えるカシミヤとのことです。ヴィヴィアンお好きな方にどうでしょうか！！オーブのロゴが入っていてとても可愛いです！！なんともビビアンらしいセンスの美しいタータンチェック。色合い本当に綺麗です。地味にフリンジが長めでポイントになります。秋、冬に向けてどうでしょうか！！●レディースで出品していますが、メンズでも普通にご使用可能です。男女兼用★コメントや価格相談の途中でも先にご購入されたお方を優先させていただきます。●サイズ横約31cm長さ約162cmフリンジ約9cm素人採寸ですので、誤差はご了承申し上げます。◎素材／カシミヤ100パーセント洗えるカシミヤ素材◎カラー／チェック ベースはブルー、バーガンディ系◎状態新品未使用自宅保管をご理解ください。★お値引きのご案内フォロー割あります。詳しくは自己紹介をご覧ください。◎発送について発送は小さく折り畳み、袋に入れて封筒にて発送します。※発送時の折ジワ等ご理解お願い致します。その他お気軽にご質問ください♪