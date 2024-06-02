三越 毛皮 着物 襟巻き リアルファー ヴィンテージ

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※購入意思のない、いいね！はご遠慮ください。今回より積極的にこちらからコメントさせて頂いていますので購入意思のある方はコメントください！！三越毛皮着物襟巻きリアルファー★サイズ長さ→約cm✖️幅→約cm★カラーブラウン祖母が若い頃の1950年〜60年代の三越で祖母の両親が祖母のために購入した上質な毛皮のマフラー、購入時トランクに入っていたようです。私は毛皮の種類がわからないので三越or買取査定でそのうち聞いてみようと思ってるのですが、画像で判断できるようであればご検討お願いします。★商品状態艶や張りがあり、抜けもなく、毛並みが滑らかで状態は良いと思います。ですが、新品ではなくUSEDで長期保管になりますのでその旨ご理解のうえご検討くださいませ。なお、トランクの持ち手部分などに錆が見られます！気になる方はご遠慮くださいませ。お着物にとても似合うデザインなので、お正月や成人式などに早めに購入してはいかがでしょうか。追記※送料がかかるので画像にありますトランクは処分することにします！#ヴィンテージ#アンティーク#毛皮#襟巻き#マフラー#お正月#成人式#着物#和装#ファーカラー···ブラウン素材···リアルファー