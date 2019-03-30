⭐極美品⭐COACH ハンドバッグ ベージュピンク

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⭐極美品⭐COACHハンドバッグベージュピンクとてもキレイなベージュピンクのハンドバッグ！3層に別れていてとても使いやすいです。目立つ汚れや傷はなく極美品です。素材...牛革(本革)サイズ縦約24cm横約32cmマチ約10cm古物商許可店のお店で購入した真贋調査済みのお品です。ブランド品はすり替え交換が生じる可能性があるので基本的には返品は受け付けていません。ご了承下さい。#たつえみの部屋#たつえみの部屋バッグ#コーチ#COACH#ハンドバッグ#ピンク#ベージュピンク358-18