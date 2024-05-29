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ラルフローレン RRL ロゴＴシャツ
商品番号 P56890237392
商品名

ラルフローレン RRL ロゴＴシャツ
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンダブルアールエルロゴＴシャツカラー：カーキサイズ：2肩幅：39身幅：46着丈：61袖丈：13綿100%価格：12100円1度短時間の着用で保管していたものです。品質タグは裾から出るのでカットしました。汚れなどは見当たりませんが見落としの可能性と中古の保管品であることをご理解のうえご検討お願いします。
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