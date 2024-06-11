フォンデル 【S】パフスリーブ ボリュームブラウス 大人可愛い ｍ198 ...

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ご覧いただきありがとうございます。ID.m198【即購入OK!歓迎です】当店ではレディース、メンズ、カジュアル1点物古着used品未使用品を毎日出品しています✾トップス・パンツ・スカート・アウターTシャツ・ニット・カーディガンメンズ・レディース・ユニセックスヴィンテージ・vintage・Y2K小さいサイズ～大きいサイズ などなどさまざまなお洋服を販売しています。ぜひご覧下さい。----------------------------------------------------❇ブランド名：VONDEL❇サイズ/タグ表記：36≪平置き寸法≫採寸表をご確認下さい。※測定値の若干の誤差はご了承下さい。掲載してる採寸をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。※お手持ちのデバイスにより実物の写真と多少色が違って見えることがあります。気になる方は気軽にコメントください。【商品説明】古着 ヴィンテージビンテージVintageふんわりボリューム袖ギャザー袖レッドトップスブラウスボリュームトップスおしゃれ着ギャザー赤目立った傷や汚れはありません。画像にてご確認ください。❇評価後は対応できかねますので、何かございましたら評価前に連絡ください。❇保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。❇確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。❇商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。❇中古品、ヴィンテージにご理解のある方のみお願いします。※神経質な方はご購入をお控え下さい。❇不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。#KinkedTail#PLUM最後までご覧頂きありがとうございます。カラー...レッド