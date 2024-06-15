イルビゾンテ　ブラックショルダー

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商品詳細
カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ写真の通り日焼け止め？がついて白くシミになっているところがあります。モノはすごくいいので気にならない方へ素材···牛革(本革)素材···牛革(本革)、その他レザー(本革)
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