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イルビゾンテ　ブラックショルダー
商品番号 K60556518037
商品名

イルビゾンテ　ブラックショルダー
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ写真の通り日焼け止め？がついて白くシミになっているところがあります。モノはすごくいいので気にならない方へ素材···牛革(本革)素材···牛革(本革)、その他レザー(本革)
http://narcologia.ru/goods/recommended79890.html
http://narcologia.ru/goods/enquire820789.html
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