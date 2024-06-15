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美品■Yangany羽織り 38■
商品番号 K34820958664
商品名

美品■Yangany羽織り 38■
ブランド名 フォーティーファイブアールピーエム
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・１回着用美品、Yanganyの羽織りです♪。・付属のピンで留める仕様になっております。・良質の生地を使用。とっても品のあるお品です♪(画像の毛皮は参考品です。)・サイズ：38…実寸脇下身幅35cm、着丈60cm・素材：毛60%、モヘヤ23%ナイロン17%・購入価格：￥36,750・日本製・used、あくまで自宅保管品になりますので、ご理解の上入札願います。※カテゴリーお借りしています。パラスパレスミナペルホネンLUCAトゥモローランドガリャルダガランテSHIPSBEAMSゲンテンドゥーズィエムクラスMUVEIL
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