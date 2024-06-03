キタムラ 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ

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約５年前、博多大丸店で購入しました使用回数は３回程です角スレは見当たりませんでしたが、お写真6,7,8枚目のように汚れ・スレがあります(8枚目：背面左下にあたります)自宅保管、素人検品ですので気になる方は購入をご遠慮下さい【カラー】ブラック【サイズ】縦最大29cm 横30cm(開口部)37cm(下部) マチ6cm ショルダーベルト：最大87cm（5段階調節）【仕様】メイン開口部：ファスナー 内ポケット：ファスナー×1、オープン×3【付属品】無し#kitamura#キタムラ#2way#ショルダーバッグ#オールレザー#ロゴ型押し