【天然】ラリマー ペンダントトップ k18 3.9g

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ご購入前コメントください自然光写真をアップしますご購入前必ずコメントをお願い致します。在庫がない場合類似品をお探し致します天然ラリマーペンダントトップ石サイズ：約16×11×9mm重さ：3.9gペンダントトップ素材：k18★ラリマー★世界三大ヒーリングストーンのラリマー。愛と平和と安らぎの石であるラリマーは信頼のある友情や対人関係を築き人生の分岐点、変化に迷った時は進むべき道を教えてくれます。また、束縛やトラウマなどの悪循環から自由になることの素晴らしさを教えてくれます。いろんな自分のマイナスをプラスにしてくれる。道に迷ったときにはとにかくラリマーですね。☆ご覧頂き誠にありがとうございます☆※撮影環境などによって実際の商品と写真の色が若干違う場合がございます。商品すり替え防止の為返品は出来ません。ご了承下さい。※産地直納為格安の値段で提供しております。※天然石ですので、インクルージョンや形の凹凸、傷や、努力はしておりますが、写真を実物通りに撮る事が難しい点などを、ご理解とご了承を頂ける方のごご購入をお願いいたします。********************#るい天然石********************#リング#アクセサリー#ブレスレット#モアサナイト#ダイヤモンド#パール #モアッサナイト #新婚旅行 #天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #オパール #希望 #幸せ #幸福 #トルマリン #ルベライト #恋愛 #インディゴライト#冷静 #ヴェルデライト #成功 #ウォーターメロン #バランス #バイカラー #成長 #パライバ #幻の宝石 #プレゼント #ギフト #開運 #お誕生日 #真珠 #指輪 #金運アップ #財運 #婚約指輪#エンゲージリング#エタニティリング#ハネムーン#エングージ#プロポーズ大作戦#プロポーズ#クラシックリング#ジュエリー#おしやれさんと繁がりたい#プレ花嫁#オーダーメイド#結婚準備