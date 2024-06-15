【Christian Dior】ビンテージワンピース

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ディオールのワンピースです。お色はブラック。サイズ表記は36です。着丈(後上から裾まで)79cm身幅37cmウエスト32.5cm肩がチェーンになっており、とても素敵です。サテンの生地も大変上質です。もちろんドレスとして着用していただいても素敵ですが、私はインナーにタートルとかを着て普段使いしようと思っていました。カップ？みたいなのが入っています。状態はお写真でご確認ください。まだまだたくさんお使いいただけると思います。定価を考えるとかなりお買い得かと思います。カラー···ブラック袖丈···袖なしスカート丈···ひざ丈柄・デザイン···無地スカートシルエット···タイト季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック最高級の素材、メゾンの丁寧な裁縫。最高にモードでかわいい1着。定価50万程度していた記憶です。特筆するダメージのない美品です。ディオールノースリーブオフショルダーレイヤーデザインワンピースドレスdressコレクションピース