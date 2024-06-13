ツツミ１８金ネックレス

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商品詳細
TSUTSUMIネックレスです。イエローゴールド素材なので、明るく・華やかなイメージです。首元で揺れる雫型のダイヤモンドはより一層女性らしさを際立たせます。トップ横側に【K180.15】留め具に【K18】と記載があります。一度使用したのみで、きれいな状態です！価格は忘れました、、、。恐らく五万はしたような気がします、、。地金素材：K18YG使用宝石：ダイヤモンド 合計0.15長さ：約40cm（アジャスターカン付）トップの大きさ（縦×横）：約10×5.5mm(トップの取り外し不可)------------------------------材質...K18(18金)YG イエローゴールドダイヤ ダイヤモンド材質...K18(18金)#ツツミ#TUTUMI#ネックレス
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