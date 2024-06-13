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CHANEL エナメル折り財布　ココマーク
商品番号 G97396020061
商品名

CHANEL エナメル折り財布　ココマーク
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀座CHANELで購入ブランド…CHANEL商品名…折り財布カラー...ブラック素材...エナメルサイズ…W約10cmxH約9cmXD約3.5cm商品仕様　・折り財布　・札入れx1　・小銭入れx1　・カードポケットx6　◆商品内容　・財布本体　・シリアルシール（ポケット内側、札入れに貼付）付属品　紙袋、箱、風呂敷　　◆商品状態使用感はありますがまだまだお使いいただけると思います即購入OK
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