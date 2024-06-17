PINK HOUSE　花モチーフ　ティアード　ワンピース　ノースリーブ

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ピンクハウス 立体の花モチーフがとっても可愛いワンピースです♪着用していた、中古品となります。状態は写真でご確認くださいませ⭐︎ご不明な点がございましたら、コメント頂けますと幸いです♪◆サイズ◆フリーサイズ身幅48着丈110◆カラー◆ブラック※圧縮して発送させていただきます★袖丈···袖なしカラー···ブラック