新品未使用◆ヴィヴィアン ウエストウッド マフラー ロゴ オーヴ柄 オレンジ 赤

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商品詳細
新品未使用タグ付ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodマフラーストールロゴオーヴ柄オレンジ朱色81030007-10638素材：ウール100%サイズ(約)：◆全長/172cm(フリンジ含む)◆幅/31cm◆フリンジ/9cm■品番81030007-W001Z■カラー記載の色はレッドです。オレンジと赤の間の朱色の様な色です。■記載サイズ長さ約180cm×幅約30cm■素材ウール100%イタリア製カラー···レッド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ウール
http://narcologia.ru/goods/appendectomy754553.html
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