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イェローダイヤモンドルース/ F.D.O.YELLOW/ 0.196 ct.の通販 by ...
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
天然イエローダイヤモンド ルース(裸石) 0.046ct, ファンシー系～ファンシー・インテンス系, Iクラス程度, オーバル 【 日本宝石科学協会ソーティング袋付 】 【 送料無料 】
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天然イエローダイヤモンド ルース(裸石) 0.264ct, Under S (Light Yellow), SI-1, カットコーナー・トライアンギュラー・モディファイド・ブリリアント・カット, 中央宝石研究所 【 送料無料 】
イェローダイヤモンドルース/ F.I.YELLOW/ 0.229 ct. | wic-capital.net
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