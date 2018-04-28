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イェローダイヤモンドルース/ F.D.O.YELLOW/ 0.196 ct.
商品番号 F52608393944
商品名

イェローダイヤモンドルース/ F.D.O.YELLOW/ 0.196 ct.
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 18,900 円
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商品詳細

゜・*..*・゜ゴージャスなリングに変身゜・*..*・゜ご覧いただきありがとうございます。以下は、こちらの商品の詳細情報になります。・商品名：FANCYDEEPORANGEYELLOW/0.196ct.CHUO鑑定書つき　※中央宝石研究所鑑定書つきJA1299-20・カラット：0.196ct.・カラー：FANCYDEEPORANGEYELLOW・カット：RADIANT・クラリティ：I1・蛍光性：NONE・付属品：箱付・状態：新品お値段は安くなっておりますので、値段交渉はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。複数ご購入の方のみ割引させていただきます。.*・゜　.゜・*..*・゜　.゜・*..*・゜　.゜・*..*・゜
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