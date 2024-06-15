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beautifulpeapleメッシュトート花柄
商品番号 F45386241484
商品名

beautifulpeapleメッシュトート花柄
ブランド名 ビューティフルピープル
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。数年前に渋谷パルコのbeautifulpeapleで購入したメッシュ素材です。柄は赤と白の花柄で色は黒っぽいです。1、2回使いましたが状態は良いとおもいます。大きさは横約36㌢、縦約35㌢で持ち手が約13㌢です。発送する際は大きいので二つに折らせて頂きます。宜しくお願い致します。素材...ナイロン
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