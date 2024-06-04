定価¥53000 未使用級 ゴールドパイソン 蛇 ハンドバッグ インドネシア ...

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商品詳細
【専用】ブルースカイ様 専用ページご質問、ご不明点などございましたら、お気軽にコメント下さいませ^-^※中古品のご理解いただける方お待ちしております。【ブランド】elegranceエレグランス【アイテム】ハンドバッグ【素材】ゴールドパイソン ヘビ革 蛇革 snake PYTHON【特徴】インドネシア産定価¥53000エキゾチックリアルパイソン本革ゴージャス高級総蛇革【サイズ】(単位cm)タテ18.5ヨコ28マチ11※素人採寸のため誤差はご了承ください。【カラー】ゴールド×ブラウン×ピンク×イエローGOLD×BROWN×PINK×YELLOW【模様】パイソン ヘビ 蛇【状態】未使用並に美しい。使用感はあまりないです。【購入場所】大手ブランド取扱リユース店
http://narcologia.ru/goods/secretarial671116.html
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