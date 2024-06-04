早い者勝ち HERMES エルメス ベアン リザード 長財布

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フォローして頂けましたら対応可能な範囲でお値引きさせていただきますのでコメントにてお知らせください(^^)✔︎即購入も大歓迎です・HERMESべアンリザード長財布シルバー金具・刻印あり・カラー パープルxピンク・素材 リザード■商品詳細外観 細かな傷、汚れあり内観 細かな傷ありますがほとんど気になりません✨角スレ 所々に少しあり小銭入れ 少し汚れあり型崩れ なし✨ベタつきなし✨その他 大きな傷や汚れなどはなく比較的綺麗な状態ですのでまだまだ愛用していただけます✨■仕様カード入れx5小銭入れx1札入れx2ポケットx2■サイズW17cmH9cm■付属品なし(お財布のみ)※記載している状態等は感じ方に個人差がありますので、画像で判断の方お願い致します。何か気になる事があれば気軽に質問して下さい。※正規品品質保証ブランド品は全て正規店又はリユースショップで購入し、鑑定士が鑑定済みの正規品のみとなっております。万が一正規品出なかった場合、全額返金対応させていただきます。