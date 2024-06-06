極美品♡トッカ　TOCCA キャンバス　トート　2way バッグ　ブラック

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商品詳細
ＰＲＥＳＥＮＴ ＣＡＮＶＡＳ ＳＭＡＬＬ トートバッグ24200円サテンのリボンとグログランリボンをあしらい、フェミニンで上品なデザインに仕上げたトートバッグ。こちらの小さいサイズは裏地を付けておりますが、軽さにこだわったデザインです。取り外し可能なショルダーストラップを付けておりますので、２ＷＡＹでお使いいただけます。大人っぽくコーディネートに合わせやすいブラックは一部店舗限定カラーです。⚪︎サイズ高さ幅(下部) まち18 30 16⚪︎カラー ブラック⚪︎状態 １度短時間使用 新品に近い状態です♪気に入ってくださる方に♡素材···コットン(キャンバス/帆布)カラー···ブラック
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