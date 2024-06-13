【折り財布】ルイヴィトン ポルトフォイユ/パラスコンパクト 財布

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モノグラムキャンバスとカーフレザーの組み合わせがとても可愛く、優れた収納力とデザインで、小さめのバッグにも入れやすい財布です^^大丸で購入定価96120円H10×W15.5×D2.5札入れ1カード入れ14フリーポケット3小銭入れ1モノグラム×カーフ×ゴールド開閉ボタン式カラースリーズ×モノグラム付属品保存袋普段使いによる多少の使用感はございますが、目立つ傷、汚れはございませんので、気持ちよく使えると思います。自宅保管ですので神経質な方や細かいところまで気になる方は購入をご遠慮下さい。通常使用による目立たないレベルの微細程度のものはお許しくださいませ(ღˇ◡ˇ)高額の品ですので返品は致しません！