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アートネーチャーオーダーウィッグ
商品番号 W36466192403
商品名

アートネーチャーオーダーウィッグ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 21,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

つむじがとてもリアルで髪質が良く気に入っていました毛先の方を手で地毛とミックスさせるように使うと自然に見えます価格は60万円以上で作って貰いました自分の毛質と合わなくなってきたので出品致しますウィッグ長さ···ミディアムカラー···ブラウン
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