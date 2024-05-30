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レオンカ フィットミー 医療用レディス ウィッグ MW–12
商品番号 A17937780609
商品名

レオンカ フィットミー 医療用レディス ウィッグ MW–12
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。レオンカ医療用レディスウィッグフィットミーMW–12(Mサイズ)スタイリッシュボブスタイルです。見た目の自然さを大切にした着こなしやすいおしゃれな(オールハンドメイド)抗がん剤治療等による脱毛時にも安心・快適なインナーキャップ方式のウィッグ。10万人以上の方がご愛用されている信頼のブランドです。家族が2015年9月に52,000円程で購入後、1度だけ着用してその後保管してました。※オゾン脱臭消毒済◆Mサイズの頭周囲約54〜58㎝◆インナーキャップ1枚付属♯フィットミーウィッグ♯ウィッグ♯医療用♯髪の毛♯人毛♯レオンカ♯毛
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