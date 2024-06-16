✨新品未使用・箱付き✨　ミニ財布　4Gロゴ　モノグラム　折り財布　ライトブルー

D297☆定価:78000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記 大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:あり保証書:なしその他:なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandGIVENCHYジバンシー☆型番S11016☆colourライトブルー シルバー ブラック水色 銀色 黒色☆designミニウォレット ミニ財布 ウォレット 財布フラップ Wフラップ スナップボタン ボタン 折りたたみ 二つ折り 三つ折り4Gロゴモノグラムロゴ金具 金具 刻印アイコン ロゴ ブランドロゴ小銭入れ 札入れ カード入れ☆materialレザー 革☆size縦:10.0cm横:13.1cm厚さ:3.0cmカード入れ×7小銭入れ×1札入れ×2ポケット×4☆condition✨新品未使用✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#VINTAGE#ヴィンテージ



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