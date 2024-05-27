Panasonic 炊飯器　SR-MPA102 ブラウン　美品



可変圧力IHジャー炊飯器 SR-MPA102 商品概要 | ジャー炊飯器 | Panasonic



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Panasonicの炊飯器です。動作確認済みです。付属品は、本体、説明書、計量カップです。釜も本体も使用感の少ないかなり綺麗な状態です。自宅保管のご理解の上購入お願いします。パナソニック炊飯器5.5合可変圧力おどり炊き全面発熱5段IH式「おどり炊き」シリーズ。