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30 プリウス　車検付き　ハイブリッド　ブラック　前期　後期
商品番号 Y71355359950
商品名

30 プリウス　車検付き　ハイブリッド　ブラック　前期　後期
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 156,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

消されたので再出品。数ある中ご覧いただきありがとうございます。乗り換えの為、出品致します。30プリウス前期　S202ブラック　前期から後期仕様（バンパー、ヘッドライト、テールランプ、内装内張等）車検R7.2月まで走行距離　約103,000km（使用中）スマートナビ各所LED※写真の17インチほぼ新品タイヤとホイールは付きません。もしくは別途頂きます。純正15インチに変更します。※内外装綺麗な方ですが中古車の為、キズ汚れ凹み割れサビあります。※リアフェンダーツメ付近左右凹み有りハイブリッドバッテリー未交換問題無しトラブル防止の為、必ず現車確認してご理解いただける方　　3Nでよろしくお願い致します。手　　金　　額手数料御負担よろしくお願い致します。アクア　プリウスアルファ　SAI　ランクル　ハイエース　ディーゼル　四駆　バス　ユンボ　トラック　ダンプ　その他も　気になります#トヨタ#TOYOTA#プリウス#ハイブリッド#低燃費#車検付#前期#後期#30プリウス#50プリウス#興味
http://narcologia.ru/goods/Sydney488849.html
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30 プリウス　車検付き　ハイブリッド　ブラック　前期　後期
30プリウス 前期 テール後期 車検あり 不具合無し 黒 | labiela.com
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