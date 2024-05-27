30 プリウス　車検付き　ハイブリッド　ブラック　前期　後期

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消されたので再出品。数ある中ご覧いただきありがとうございます。乗り換えの為、出品致します。30プリウス前期 S202ブラック 前期から後期仕様（バンパー、ヘッドライト、テールランプ、内装内張等）車検R7.2月まで走行距離 約103,000km（使用中）スマートナビ各所LED※写真の17インチほぼ新品タイヤとホイールは付きません。もしくは別途頂きます。純正15インチに変更します。※内外装綺麗な方ですが中古車の為、キズ汚れ凹み割れサビあります。※リアフェンダーツメ付近左右凹み有りハイブリッドバッテリー未交換問題無しトラブル防止の為、必ず現車確認してご理解いただける方 3Nでよろしくお願い致します。手 金 額手数料御負担よろしくお願い致します。アクア プリウスアルファ SAI ランクル ハイエース ディーゼル 四駆 バス ユンボ トラック ダンプ その他も 気になります#トヨタ#TOYOTA#プリウス#ハイブリッド#低燃費#車検付#前期#後期#30プリウス#50プリウス#興味