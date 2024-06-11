プリウス 調整式 スタビリンク 30 40系 車高調ダウンサスに

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αチューン最新ハイエンドモデル、ＳｕｐｅｒＬｏｎｇＬｉｎｋ（スーパーロングリンク）は他製品よりワンランク上の性能とデザインを常に意識し開発された、ワゴン、ＳＵＶコンフォート、欧州車用の全長調整式スタビライザーリンクです。製品は純正の品質・耐久性を損なうことなく装着したまま調整が可能なターンバックル調整式で純正品を基準に最大−５〜１４０ｍｍの調整範囲がありダウン量にあったセッティングで自由自在に調整することができます。製品のカラーはサビないメタリックブルーアルマイトを採用し美しい仕上がりを実現しております。ジョイント部・シャフトは強化してあり耐久性に優れています。他製品のようにブーツの破れ・異音などで車検に通らないなどの問題もございません 車検対応品。保証1年付き。１台分フロント２本セット 取り付け・調整方法説明書付きZVW30・40・41購入後 型式と電話番号をご連絡ください 例 アルファードANH20記載型式以外は対応しません。用品の種類...車高調整サスペンションタイプ...車高調整式対応車種メーカー...トヨタ