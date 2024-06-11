BLITZ 車高調 ZZ-R 、スタビリンク移設キット　エブリィDA17

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BLITZDAMPERZZ-R車高調とオウジファクトリーのスタビリンク移設キットのセットになります。エブリィDA17Vに使用していました。使用距離は20,000キロ程使用後、取り外して保管していましたが車も売却しましたので出品致します。リアショック一本オイルの滲みが少しありますが、減衰は問題ありません。傷、汚れ、錆等も有りますので画像にて確認お願いします。あくまで中古品となりますので、ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願いします。写真には掲載しておりませんが、取説もあります。