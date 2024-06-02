新品Astro stuffs ホリディトートバッグブルー Bright

astrostuffsASTROStuffsSideBySideCollectionHolidayToteBagホリデートートバッグカラー：ブルータイの公式ストアから購入しました。こちらのカラーは現在完売中です。新品未開封です。従来のトートバッグより生地が柔らかめで、クロスボディー用のストラップもついていて2wayで使えます。折り畳んでの発送となります。 新品、未開封ですが、海外製品になりますので、縫製等を含め細かい状態が気になる方は、ご購入をお控え下さい。自宅保管、素人検品であることをご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。サイズ:Height13'xWidth17\"×Depth12\"



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