レブル250 サイドバッグ　ステーセット（左用）

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商品詳細
レブル250のサイドバッグとステーのセットです‼️サイドバッグ 容量15L使用回数は5〜8回くらい使用しました‼️目立つ傷はありませんが、多少のスレとベルトのほつれが少しあります！あくまでも中古品なので、ご理解のある方よろしくお願いします！ほんの気持ち程度になりますが、値下げ交渉受けます！
http://narcologia.ru/goods/recuperation888621.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle3225.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild806452.html
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