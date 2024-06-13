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レブル250 サイドバッグ　ステーセット（左用）
商品番号 U67727910555
商品名

レブル250 サイドバッグ　ステーセット（左用）
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レブル250のサイドバッグとステーのセットです‼️サイドバッグ　容量15L使用回数は5〜8回くらい使用しました‼️目立つ傷はありませんが、多少のスレとベルトのほつれが少しあります！あくまでも中古品なので、ご理解のある方よろしくお願いします！ほんの気持ち程度になりますが、値下げ交渉受けます！
http://narcologia.ru/goods/recuperation888621.html
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