日野レンジャープロ運転席シート(引取限定)

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますはじめに・・・商品受取り後、きちんと受取評価して頂ける方のみご購入くださいH22年式レンジャーBKG-FD7JGYより外した運転席シートになります汚れや破れ補修箇所あり非エアサスシートヘッドレスト調整なしランバーサポート調整なしアームレストなし重くて大きいので取りに来て頂ける方限定でお願いいたします発送は不可となります状態があまり良くないので格安にてお出しいたします
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