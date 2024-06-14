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ゼファーχ クラッチ板 スプリング ガスケット クラッチ ゼファー 243A
商品番号 W44612316123
商品名

ゼファーχ クラッチ板 スプリング ガスケット クラッチ ゼファー 243A
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 10,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゼファーχ2001年G5～ファイナル用カワサキkawasaki純正新品クラッチ板セットフリクションプレート　　　×7クラッチプレート　　　　　Χ1クラッチプレート　　　　　×5スプリング　　　　　　　　×5クラッチカバーガスケット　×1※ゼファー400～ゼファーΧG1～G4は使えません。※クラッチカバーガスケットは曲がらないように厚紙に挟んで発送致します。即購入可能です。お探しの方よろしくお願い致します。ゼファー　エンジン　クラッチ　クラッチ板　ガスケット　パッキン
http://narcologia.ru/goods/perpetual103846.html
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