値下げ！未使用　ドテラdoTERRA　お得なダイジェスティブキット　5点セット

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未使用のダイジェスティブキットです。①水色の可愛いポーチ②ピルケース③ダイジェストゼンタッチ $32④ペパーミント15ml 5600円⑤テラザイム$47.33⑤は画像のとおり、期日が過ぎていますのでおまけとして気に為さらない方、宜しくお願い致します。※ダイジェストゼンソフトジェルは、こちらには含みません。ポーチから中身を出して、コンパクト便で発送予定です。同梱品大歓迎です。出品中の一覧です→#naturallife出品中ドテラ製品を少しずつ出品してます。#ドテラ#doterra#doTTRRA#エッセンシャルオイル#ダイジェストゼン