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極上緑油伽羅 沈香原木 香木 削り粉 重さ：4.6g
商品番号 M58774174397
商品名

極上緑油伽羅 沈香原木 香木 削り粉 重さ：4.6g
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極上緑油伽羅削り粉重さ：4.6g原価格:¥26,000円）この極上伽羅沈香粉は甘く濃厚でありながらすっきりとしたその香りは芳香です。一般的に沈香は熱を加えることで香りを放つといわれていますが、こちらはそのままの状態でもとても濃い香りを放っており、非常に高貴な香りで安らぎを感じさせてくれます。当方の実家は海南島に天然沈香樹の森です。独特の非常濃い良い香りがします。この緑油伽羅は瓶を開けるだけで焚いてなくても非常濃い良い香りが漂ってきます。匂い嗅ぐだけ香りは心まで届きます。産地：中国海南産#香木#伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香#沈香#香#お香#聞香#線香#インセンス
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極上緑油伽羅 沈香原木 香木 削り粉 重さ：4.6g
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