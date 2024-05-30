Louis Vuitton Rose des vents 100ml

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【ローズデヴァン】オードパルファム100mlになります。残量9割定価格38,500の商品です。出番が無いので出品致します。静かにささやくような花びらが導く新たな香りの世界。旅人の忠実な伴侶となるのは「RosedesVents（ローズ・デ・ヴァン）」という名の羅針盤。グラースのバラ畑に誘うのは、鋭い嗅覚を持つインハウス・マスター・パフューマー、ジャック・キャヴァリエ。まるで呼吸しているかのように、風に揺らめくバラたち。イリスとシダーによる艶やかで荘厳なノートに加え、ほのかに感じるペッパーがアクセントに。時間が経つにつれ、完熟した果実のように肌の上で優しく香り、朝の光のような輝きを放ちます。グラース産 ローズセンティフォリアトルコ産 ローズエッセンスブルガリア産 ローズエッセンスイタリアンイリスシダーバージニアン100mlスプレー⚠発送に関して、丁寧かつ迅速に行いますが、余裕をもって御取り引きしていただけると助かります。⚠返品交換は一切致しません。よろしくお願い致します。#ルイヴィトン#ヴィトン#ローズデヴァン#フレグランス#香水#レディース#ブランド#LouisVuittonRoseDesVents100ml#LouisVuitton#LOUISVUITTON香り···ローズボトルタイプ···フルボトル容量···100ml〜199ml種類···スプレータイプ