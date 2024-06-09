ヘルシーワン ライト カラフル 花柄ブルー シルバーカー 高齢者用 手押し車

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☆ZOJIRUSHIBABYのシルバーカーHEALTHY1LIGHTヘルシーワンライトCOLOFULカラフルです。外箱はありませんが新品未使用品です。説明書あり。目立つほどのものではありませんが、外箱からだして保管していた為足元に少し小傷汚れあり。上部はビニールをかけたままでしたのできれいなままです。自宅保管品にご理解いただける方のみよろしくお願い致します。新品購入時の値段は35000円程です。●メーカー品番W1695●サイズ幅48×奥行52×高さ79~88（4段階／3cm）cm折りたたみ時幅21×奥行30×高さ83cm●車輪サイズ／前輪14.5×後輪14.5cm●重さ／3.65kg●材質／フレーム：アルミ、前バッグ：（花柄）綿・PVC・（ギンガム）ポリエステル、後バッグ：ナイロン●最大使用者体重／75kg●バッグ容量／前：1.7L、後：7L●積載荷重／前：2kg、後：5kg●標準機能／折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て●SGマーク取得商品#シルバーカー#手押し車#ZOJIRUSHI#ヘルシーワン#ヘルシーワンライト