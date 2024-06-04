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LaQハマクロンセット+【新品】クリスタル 100ピース
商品番号 V12735440735
商品名

LaQハマクロンセット+【新品】クリスタル 100ピース
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●━━━━━━━━━━━━━━━━━●\u2028　#なかLaQ　　LaQ商品他にも出品しています。　同梱のご希望は、購入前にお願いします。\u2028●━━━━━━━━━━━━━━━━━●子供が使った中古品です。全て正規品です。■ハマクロン8軸8+2■ハマクロンミドル4ミドル軸4■ハマクロンミニ8ミニ軸8+2（ミニの軸はタイヤに取り付けてあります。）ーーー新品のセットより取り出したLaQクリスタル未使用品です。小分けでお得に出品しました。合計100こです。No.1が5×4色=20No.2が5×4色=20No.3が4×4色=16No.4が3×4色=12No.5が4×4色=16No.6が2×4色=8No.7が2×4色=8色と形の比率はセットのバランスに近いと思います。色形ともバランスよく入っています。ピースのみを袋に入れて送ります。細かいことを気になさらない方に。●━━━━━━━━━━━━━━━━━●\u2028　#なかLaQ　　LaQ商品他にも出品しています。●━━━━━━━━━━━━━━━━━●　●1000ピース・●500ピース　●ハマクロン・ミドル・ミニなど、　　タイヤのセット　●ボールジョイントやクリスタルなど　●作り方ののった冊子・設計図　●本（公式ガイドブック）●━━━━━━━━━━━━━━━━━●　　他の出品とおまとめできます。---購入前にお気軽にご相談ください。---●━━━━━━━━━━━━━━━━━●
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