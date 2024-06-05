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ポケモン　御三家＋おまけ3枚　1ed
商品番号 O70266746886
商品名

ポケモン　御三家＋おまけ3枚　1ed
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

20年前の商品です。カードの表裏に小さい傷が一部あります。必ず掲載写真をご確認ください。すべて新品の、スリーブ、水濡れ防止のチャック付きの袋に入れ、ダンボールシートで両側を挟んだ状態でクッション封筒に入れて発送します。らくらくメルカリ便にて匿名発送致します。#ポケモン#ポケモンカード
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