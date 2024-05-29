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専用 BabyBjorn バウンサー バランスソフト メッシュ ブラック
商品番号 A64021375620
商品名

専用 BabyBjorn バウンサー バランスソフト メッシュ ブラック
ブランド名 ベビービョルン
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】BabyBjornベビービョルンバウンサーバランスソフトメッシュブラックグレー【状態】中古の商品となります。フレームに小傷はございますが、比較的きれいな状態かと思います。まだまだお使いいただけます！【発送】エアクッション・ストレッチフィルムで包んで発送させていただきます。メルカリ便（匿名配送）にて。即購入歓迎です！
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