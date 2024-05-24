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バーバリー　パーカー　140
商品番号 F64325637887
商品名

バーバリー　パーカー　140
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリー　10Y140cmパーカー　ノバチェックジップブルゾンキッズ　男の子　女の子現行タグ色　黒昨シーズン、３ヶ月ほど使用しました。袖のところに生地特有の毛玉？のようなものができていますがそれ以外は綺麗だと思います。若干色褪せはあります。自宅保管と中古品にご理解の上、ご購入お願いします。
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