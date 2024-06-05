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Gloverall キッズ 9years ダッフルコート グローバーオール
商品番号 H56985890559
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Gloverall キッズ 9years ダッフルコート グローバーオール
ブランド名 グローバーオール
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

ブランド：Gloverallアイテム：ダッフルコートキッズ9years134cmsカラー：ネイビーサイズ：肩幅：37cm着丈：71.5cm身幅：44cm袖丈：56cm[品質表示]毛70％ナイロン20％ポリエステル10%MADEINENGLAND使用感が見受けられますが、使用する上で支障となるような大きなダメージではないと思います。全体に着用感、毛羽立ちあり。
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