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長嶋茂雄 実使用モデル DESCENTE社シューズ　直筆サインなし
商品番号 S75474747961
商品名

長嶋茂雄 実使用モデル DESCENTE社シューズ　直筆サインなし
ブランド名 デサント
特別価格 税込 13,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長嶋茂雄読売巨人軍終身名誉監督の実際に使用されましたモデル　シューズDESCENTE社　です。新品・未使用　デッドストックSize　28cmデサント社　コントロールカードシリアルナンバーカード付き野球チーム...読売ジャイアンツ
http://narcologia.ru/goods/update156495.html
http://narcologia.ru/goods/approximate520320.html
http://narcologia.ru/goods/financier675560.html
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