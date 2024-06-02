長嶋茂雄 実使用モデル DESCENTE社シューズ　直筆サインなし

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商品詳細
長嶋茂雄読売巨人軍終身名誉監督の実際に使用されましたモデル シューズDESCENTE社 です。新品・未使用 デッドストックSize 28cmデサント社 コントロールカードシリアルナンバーカード付き野球チーム...読売ジャイアンツ
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