新品未使用激安 イーグルス2018TOHOKUPRIDEユニフォーム銀次33

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新品未使用タグ付き送料込みです。サイズM定価９０００円から値下げ激安即決東北楽天イーグルス2018TOHOKUPRIDEの限定ユニフォーム銀次選手33になります。過去の品なのでなかなか手にいれるのが難しいレプリカユニフォームだと思います！探していた方は是非。早い者勝ちです！レターパックにて発送予定ですので、ユニフォームをたたんで送る可能性がございます。ご了承ください。他にもいろいろ出品しているので見てください！